Catania 2023, i progressisti iniziano la corsa: “Nomi dopo il programma”

Il Forum Civico Catania Può lancia i tavoli tematici, e il centrosinistra catanese si compatta a un'idea, prima che a un candidato o a una candidata.

CATANIA – “L’1 marzo finiscono i tavoli tematici, poi ci prendiamo 15 giorni per presentare il programma. Nel frattempo maturerà il processo politico…”. Sì, ma i nomi? “Insieme sceglieremo il o la migliore portavoce. Non andiamo in cerca di un salvatore della patria, ma di una squadra”. Il campo progressista si presenta alla città compatto e animato dalle migliori intenzioni. Attorno a un tavolo di Palazzo degli elefanti siedono Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde e, soprattutto, il Forum Civico Catania Può. La società civile catanese, a cui tutti e tutte riconoscono il merito di avere riunito le anime dell’opposizione al centrodestra.

Il piano è chiaro: far funzionare per le Comunali 2023 a Catania quello che, per le Regionali 2022, è malamente naufragato. Un progetto di centrosinistra che, stavolta, inverta il paradigma: prima il perché, il cosa e il come. Poi il chi. La risposta al quando, invece, è dettata dalle scadenze elettorali: col voto nel capoluogo etneo fissato per la fine di maggio, l’obiettivo è non andare oltre metà marzo. Per avere almeno due mesi di campagna elettorale davanti. Manca chi si proporrà per fare il sindaco, o la sindaca, ma “sarà un nome condiviso”, si ripete.

Oggi pomeriggio, nel salone della Cgil, prenderà il via il primo dei quattro tavoli tematici pensati per discutere del programma. Si comincia con la pianificazione urbanistica, poi trasporti e mobilità sostenibile, inclusione e diritti, infine lavoro, industria e commercio. Accanto ai temi principali, anche i tavoli trasversali: rifiuti, bilancio e partecipate, beni confiscati, culture. Ogni titolo è un capitolo del programma e “tutti possono intervenire”, sottolinea Attilio Scuderi, del Forum civico. “Non intendiamo rappresentare nessuno, la nostra direzione sarà l’orizzontalità – continua – Vogliamo fare massa critica di idee, valori, bisogni e diritti, per una città che negli ultimi anni ha perso tutte queste cose”.

Per riportare, per dirla con le parole del consigliere comunale pentastellato Graziano Bonaccorsi, “qualità in politica e fare la differenza”. Il referente regionale del M5s Nuccio Di Paola ha delegato lui e l’ex deputata Ars Gianina Ciancio a partecipare ai tavoli del Forum. “Non è una forzatura – sottolinea Ciancio – questa collaborazione arriva dopo un percorso naturale, fatto di tante battaglie condivise sul territorio. Per noi è l’unica soluzione possibile, ci stiamo provando”.

Anche con il Partito Democratico, nonostante la spada di Damocle di una fase congressuale, a livello nazionale, che porterà all’elezione del nuovo segretario, o della nuova segretaria nazionale. Che potrebbe anche non sposare questo nuovo percorso in chiave locale. “Sarà una nuova direzione, auspicabilmente più al passo coi tempi”, afferma Salvo Spagano, esponente dem. Che aggiunge: “Vogliamo segnare una discontinuità con il passato, quello più recente e quello più remoto”. Segnali per il candidato in pectore Enzo Bianco, dichiaratamente a sostegno di Stefano Bonaccini.

“Questo è il campo – lo definisce Pierpaolo Montalto, segretario provinciale di Sinistra italiana – Con Cuffaro, con Lombardo e con chi viene dal centrodestra non ci avremo a che fare mai”. Applausi dalla sala, piccola ma gremita. Che applaude ancora di più alla metafora di Mauro Mangano, ex sindaco democratico di Paternò, oggi Europa Verde. “Questa città ha bisogno di essere risarcita e ricucita – conclude – Come nelle sartorie di una volta, disegneremo il nostro cartamodello e troveremo chi indosserà meglio l’abito. Che non starà bene a lui o a lei, ma starà bene a tutta Catania“.