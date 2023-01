Catania, a fuoco discarica di pneumatici a Monte Po VIDEO

Segnalazione delle Guardie Eps ed intervento dei Vigili del fuoco intervenuti a sedare le fiamme.

CATANIA. In fiamme una discarica a cielo aperto sulla collinetta di Monte Po. E’ accaduto poco prima delle ore 14 di oggi: sul sito, da tempo, vengono scaricate illegalmente montagne di pneumatici che anziché essere smaltite vengono lasciate in mezzo ad una chiusa di terra già piena di rifiuti e inerti di qualsiasi tipo.

A sedare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento provinciale.



Sul posto, si sono portate le Guardie ittico-venatorie Eps che hanno lanciato l’allarme. Ad intervenire anche gli agenti di Polizia e della Polizia provinciale.

Quasi superfluo ribadire, come riportiamo ormai da tempo, dell’enorme disastro ambientale che da anni viene perpetrato scaricando di tutto lungo le aree nascoste del territorio etneo.