Addio a Francesco Sciacca: anima bella della fotografia

Era rimasto vittima di un incidente stradale: i messaggi affettuosi e sinceri di una moltitudine di persone.

2' DI LETTURA

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Non è solo San Giovanni la Punta ed il quartiere Trappeto a piangere un professionista per bene come Francesco Sciacca. A piangerlo, stamane, c’è un intero territorio etneo che in tutti questi anni lo ha apprezzato, ammirato e voluto bene sul serio.

Protagonista e presente a tante manifestazioni pubbliche e iniziative di forte impatto sociale. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, “Con.tu.rbante solo perché mi piace” di Acto Sicilia a sostegno delle donne malate di cancro.

Francesco non ce l’ha fatta. Vittima di un incidente stradale (inutile oggi ripercorrerne dramma e dinamica), era rimasto in coma per settimane. La vicinanza dei familiari e dei colleghi: le preghiere sentite e accorate.

Purtroppo, però, nella serata di ieri è giunta la notizia che ha gettato tutti nello sconforto.



Le sue foto avevano l’anima bella di chi sa leggere sguardi ed emozioni andando ben oltre lo scatto e lo sfondo. La fotografia che si affaccia sul mondo: luminosa e leggera, come appena sospinto dall’alito innocente di un bambino.

Mancherà la sua ispirazione. Il suo, e qui ci ripetiamo, essere professionale e per bene.

L’affetto di tanti sui social

Stamane, una moltitudine di persone hanno inteso rivolgergli un pensiero attraverso post e commenti sui social.

Ne riportiamo alcuni solo dei più significativi.

“Un buon amico,

Un ottimo fotografo,

Un capace imprenditore,

Un grande papà.

Ciao Francesco mancherai a tutti

Ogni volta che guarderò le foto dei miei figli ti penserò sorridendo”

“È stato il mio fotografo di riferimento per stampare foto e altro da quando ha aperto l’attività. Non scorderò mai le sue parole: “Stampa sempre le foto che fai, i ricordi più belli vanno conservati negli album, non negli hard disk”

“Un uomo per bene, rispettoso del lavoro degli altri, un professionista ed una persona per bene

Mancherai Francesco Sciacca, mancherà la tua gentilezza mancheranno le tue foto, mancherai tu!!

Sono vicino alla famiglia con tutto il cuore”

“Oggi è un giorno triste per tutta la nostra categoria,la perdita di un caro amico,fotografo ed una persona eccezionale,che si è battuta tanto per l unione di noi fotografi. Ciao Francesco Sciacca.Tutta l’afvp,il direttivo ed il presidente sono colti dal dolore per la tua perdita. Ciao amico …”.