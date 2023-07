Catania: addio a Toni Carbone, bassista dei Denovo

L'abbraccio sentito degli amici storici: Mario Venuti e Luca Madonia.

CATANIA – Assieme a Mario Venuti, Luca e Gabriele Madonia è stato i Denovo. Toni Carbone non c’è più. Si è spento un eterno ragazzo dal cuore buono e leale: un musicista di talento che avrebbe meritato ben più fortuna di quanta non ne abbia raggranellata.

E’ stato anch’egli anima, motore e ispirazione di una generazione (non solo catanese) cresciuta negli anni ottanta a pane e Denovo.



E’ una notizia triste. Che coglie tutti di sorpresa. E che ti toglie ogni parola.

I suoi compagni di viaggio, Mario Venuti e Luca Madonia, hanno lasciato tutto il loro affetto attraverso un appunto social che rimane testimonianza di un periodo irripetibile e di un’amicizia quantomai solida e vera.

“L’abbraccio” di Mario Venuti

“Con le lacrime agli occhi vi comunico che il nostro caro amico fraterno, compagno di mille avventure musicali, Toni Carbone ci ha lasciati. Siamo costernati. Siamo cresciuti nello stesso complesso di palazzine di Viale Marco Polo a Catania e poi lo portai con me nelle file dei Denovo con cui debuttammo al Festival Rock di Bologna nel 1982. Il resto è storia. Addio, amico leale. La tua bontà d’animo lascia una scia di dolore e di affetto smisurata”.

Il saluto di Luca Madonia

“Un pezzo della mia vita se ne è andato…i vent’anni, la musica, i sogni, le soddisfazioni, centinaia di concerti con un amico e bassista geniale! Addio Toni”.