Catania air show 2025: lo spettacolo sul cielo del Lungomare

La manifestazione è organizzata dall'Aero club e dall'Aeronautica militare

CATANIA – Domenica 4 maggio il cielo del lungomare Ognina di Catania, e più precisamente quello sopra piazza Franco Battiato, sarà il palcoscenico del Catania Air Show 2025, organizzato dall’Aero club e dall’aeronautica militare, con ente promotore il Comune e sponsor unico Free Mind Foundry.

Il programma, che inaugura ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche del 2025, è stato presentato a Palazzo degli Elefanti.

Il pubblico potrà assistere all’esibizione a circa 230 metri dalla costa.

La manifestazione prenderà il via alle 15 con il decollo dei velivoli dell’Aero club Catania, seguiti, non esclusivamente nell’ordine, dal sorvolo di altri protagonisti dell’Air Show come gli Eurofighter Efa 2000 dell’aeronautica militare, di base al 37/simo Stormo di Trapani Birgi, l’acrobazia dell’Rv10 condotta dal pilota Augusto Fonti.

Non mancheranno momenti dimostrativi: il sorvolo del Canadair e le spettacolari formazioni di elicotteri di marina militare, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia, carabinieri e guardia costiera. Volerà anche un P72A, in dotazione al 41/simo Stormo.

Il velivolo, affiancato dai due Eurofighter, dimostrerà la capacità di intercettazione della difesa aerea italiana. A seguire è prevista una delle esibizioni più attese: la dimostrazione di ricerca e soccorso con l’elicottero HH139 dell’aeronautica militare.

Gran finale alle 17.30 con l’esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale: le Frecce Tricolori. “Sarà un bel momento di festa in cui ci sentiremo tutti legati sotto una bandiera tricolore disegnata nell’aria dalle nostre Frecce, di cui siamo orgogliosi”, ha detto il sindaco Enrico Trantino.

Per il comandante dell’aeroporto di Sigonella, il colonnello Stefano Spreafico, “è importante che il cittadino veda con i propri occhi l’eccellenza che le Forze Armate, in questo caso l’Aeronautica, riescono ad esprimere”.

Durante la manifestazione, ha sottolineato il capitano Antonello Calabrese, coordinatore militare, nessun aereo potrà transitare nella zona, se non preventivamente coordinato.

Lo specchio d’acqua antistante Piazza Nettuno sarà interdetto alla navigazione per tutte le unità navali non coinvolte. Calabrese ha inoltre annunciato l’allestimento del Villaggio Azzurro dell’Aeronautica Militare, attivo da sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica.

Il direttore della manifestazione è Giuseppe Lo Cicero, che condivide la responsabilità di questa manifestazione insieme all’Aero club di Catania.

Le prove generali si terranno sabato 3 maggio agli stessi orari.