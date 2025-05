Catania Air Show, Lo Cicero: “Evento unico nel cuore della città VIDEO

"Coinvolgiamo i giovani nel mondo del volo”

CATANIA – Per la prima volta Catania ospita una manifestazione aeronautica con la partecipazione delle Frecce Tricolori nel cuore del centro urbano. A sottolineare l’eccezionalità dell’evento programmato per domenica 4 maggio alle 15 in piazza Battiato, è Giuseppe Lo Cicero, direttore e controllore del Catania Air Show 2025, che ha evidenziato l’importanza logistica e simbolica dell’iniziativa.

“È un’occasione unica – ha dichiarato – che speriamo possa ripetersi. La vicinanza dell’aeroporto ha richiesto uno sforzo organizzativo notevole, ma grazie al lavoro di squadra siamo riusciti a portare a termine il progetto”.

Lo Cicero ha voluto anche mettere in luce l’aspetto umano e formativo dell’ambiente aeronautico: “Il nostro è un mondo fatto di grande amicizia e rispetto dei ruoli professionali. Questo ha permesso a tanti appassionati di crescere con serietà, anche se il volo per alcuni è solo un hobby”.