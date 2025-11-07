Il sindaco ricorda che da qui è prodotto il 20 per cento del Pil della Sicilia

CATANIA – La Direzione lavori pubblici del Comune di Catania, guidata da Fabio Finocchiaro, ha dato il via libera a progetti e procedure di gara per la riqualificazione della Zona industriale. Al via, dopo sei mesi dall’approvazione, un imponente intervento da 50 milioni di euro, voluto dalla giunta Trantino, su proposta dell’assessore Sergio Parisi.

Il piano, destinato a rivoluzionare l’assetto viario del distretto hi-tech e della logistica, è pronto a trasformarsi in realtà. E’ stato interamente finanziato con il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. I lavori mirano a migliorare viabilità, sicurezza stradale, decoro urbano e gestione del rischio idraulico.

Si interviene così in una delle aree produttive più importanti del Mezzogiorno, dove operano centinaia di imprese. Le verifiche tecniche degli uffici comunali – e le segnalazioni costanti delle aziende insediate nel polo produttivo – avevano evidenziato un quadro di degrado infrastrutturale risalente nel tempo.

Partecipazione straordinaria alla gara

L’intervento si articola in sette lotti funzionali che interesseranno circa 50 chilometri di viabilità comunale. Un settimo lotto è dedicato alla manutenzione idraulica e ambientale, per prevenire in modo definitivo gli allagamenti.

La gara, avviata il 17 ottobre 2025 sulla piattaforma telematica nel rispetto del Codice degli appalti e delle direttive Anac, ha registrato una partecipazione straordinaria. Hanno partecipato circa 250 imprese per ogni lotto funzionale e una competizione diffusa su scala nazionale. Le offerte hanno fatto registrare un ribasso medio del 32% rispetto alla base d’asta.

Il sindaco: “Risultato straordinario”

“Un risultato straordinario – ha detto il sindaco Enrico Trantino – che dimostra l’efficienza amministrativa quando le risorse sono disponibili e la volontà politica è chiara e in sintonia con quella delle parti sociali. L’area da sola produce oltre il 20% del Pil dell’isola”.

“Si tratta di un investimento strategico per l’intera economia metropolitana – ha sottolineato l’assessore Sergio Parisi – che restituisce dignità e funzionalità a un’area che accoglie il cuore produttivo della città. Il progetto è stato redatto dagli ingegneri comunali Francesco Angemi e Fabio Finocchiaro”. La conclusione dei lavori è prevista entro il 2027.