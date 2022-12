Allacci abusivi alla rete elettrica, 13 persone denunciate

Le abitazioni erano collegate alla rete pubblica con cavi celati da lavori in muratura (foto archivio)

CATANIA – Tredici persone sono state denunciate negli ultimi due mesi per furto di energia elettrica, aggravato dall’uso di mezzi fraudolenti, da personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Adrano.

Le loro abitazioni erano collegate alla rete pubblica con cavi celati, quasi sempre con lavori in muratura, per cercare di renderli non individuabili. Agli accertamenti ha partecipato personale specializzato dell’azienda fornitrice del servizio che ha proceduto ai controlli tecnici del caso.