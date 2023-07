Catania, altro colpo: ecco il metronomo Ladinetti

"Non potevo fare una scelta migliore", sono state le prime parole del neo centrocampista rossoazzurro

CATANIA – “La società mi ha fatto capire qual è la mentalità e qual è il progetto a lungo termine che ritengo sia molto interessante e non potevo fare una scelta migliore”. Si è presentato così, ieri pomeriggio, ai microfoni del Club rossoazzurro Riccardo Ladinetti ventiduenne mediano d’interdizione tra il reparto difensivo e l’attacco. Un colpo di mercato parecchio caldeggiato nei giorni scorsi e che ha trovato la conferma ufficiale nelle giornata di ieri con tanto di presentazione informale.

“Uno dai piedi buoni“, per dirla all’antica. Con visione e tanta sostanza. Ladinetti è stato corteggiato anche da piazze che militano in categorie superiori: ma, alla fine, lui ha scelto Catania “per la mentalità della Società e perchè già questa è una piazza importante”. Un giocatore che farà parlare di sè e che contribuisce a far prendere forma ad una rossoazzurra che – senza strilloni di sorta – si sta componendo con tasselli di grande qualità.

Il curriculum di Ladinetti

E’ nato a Cagliari il 20 dicembre 2000.

Con le principali formazioni giovanili del club della città d’origine, dall’under 17 alla Primavera 1, il centrocampista ha disputato 94 gare impreziosite da 12 gol e 13 assist, vincendo il campionato Primavera 2 nel 2017/18.

Ha esordito in A il 18 luglio 2020, in occasione di Cagliari-Sassuolo 1-1; in rossoblù, conta tre presenze nella massima serie.

In Serie C, Ladinetti ha indossato le maglie dell’Olbia e del Pontedera, conquistando nelle ultime due stagioni l’accesso ai playoff.

[Credit foto: Catania Fc]