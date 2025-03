Catania, Anas e sicurezza stradale: l’incontro con i ragazzi VIDEO

Una giornata di sensibilizzazione. L'intervista con il dirigente Nicola Dinnella

CATANIA – Il tema, delicatissimo, della sicurezza stradale rilanciato dall’iniziativa di Anas Catania e che si struttura su tutto il territorio nazionale. Nello specifico “un viaggio sulle strade del nostro Paese per raccontare le attività delle squadre Anas e principi fondamentali della sicurezza stradale non solo come guidatori di domani, ma anche di pedoni, ciclisti e passeggeri consapevoli e prudenti”.

Prende il via da qui l’appuntamento con “Eroi sulla Strada. In viaggio con Nico”. Iniziativa organizzata, per l’appunto, da Anas in collaborazione con la Polizia Stradale e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a cui aderiscono autorità e scolaresche.

Un programma formativo, indirizzato ai ragazzi in età scolare, ed in un momento davvero tragico per le nostre strade. Un modo per porre l’accento sulle “responsabilità degli utenti della strada, con particolare attenzione alle conseguenze derivanti dai comportamenti scorretti”.

Ai nostri microfoni, parole del Responsabile dell’Area Gestione di Rete Anas di Catania, Nicola Dinnella. Ad intervenire, stamani, anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ed il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro.