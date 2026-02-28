Lei gli aveva chiesto un passaggio fino al faro Biscari

CATANIA – Il tempestivo intervento della polizia ha assicurato un lieto fine alla vicenda che, nei giorni scorsi, ha coinvolto, suo malgrado, un 80enne catanese. L’uomo è stato, raggirato, in strada, da una donna con l’obiettivo di rubargli l’auto.

L’anziano era a bordo della sua auto. All’improvviso, è stato fermato dalla truffatrice che, con una certa sofferenza, teneva in mano diverse buste della spesa. La donna ha furbescamente chiesto un passaggio fino al faro Biscari, fingendo di aver bisogno di un aiuto con le pesanti buste della spesa.

La dinamica della truffa

Per generosità e altruismo, l’anziano non si è tirato indietro ed è sceso dall’auto per cercare di darle una mano. È stato in quel preciso momento che la donna ha approfittato della distrazione dell’ottantenne per salire a bordo dell’auto e, con scaltrezza, dopo essersi posizionata dal lato conducente, ha messo in moto e ha ingranato la marcia, scappando verso piazza Caduti del Mare, lasciando l’anziano in strada.

Scattata la segnalazione del furto, attraverso il numero unico d’emergenza, i poliziotti delle moto-volanti della Questura di Catania hanno avviato subito le ricerche, riuscendo a rintracciare l’auto in via Del Principe. La donna, evidentemente preoccupata di essere stata scoperta dai poliziotti, ha abbandonato la macchina, con le chiavi ancora inserite nel quadro e si è data alla fuga, facendo perdere sul momento le proprie tracce. Sono in corso le indagini per risalire alla sua identità.

Il ringraziamento dell’anziano

Dopo gli accertamenti sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno contattato l’anziano che, insieme al figlio, si è recato sul posto per rientrare in possesso del suo veicolo. L’uomo ha ringraziato i poliziotti, esprimendo nei loro confronti parole di sincero e genuino apprezzamento per l’impegno e l’intervento effettuato in pochi minuti.