Catania, arriva il difensore brasiliano Ozu Moreira

CATANIA – Il Catania Beach Soccer è lieto di comunicare di avere definito un accordo con il difensore Ozu Moreira, nato in Brasile a Rio de Janeiro il 21 gennaio 1986, trasferitosi nel 2007 in Giappone e dal 2012 a tutti gli effetti cittadino giapponese.

Ozu Moreira in carriera ha fatto incetta di titoli e trofei consacrandosi nel 2021 a Dubai quale Miglior Giocatore al mondo di Beach Soccer. Capitano e Allenatore della Nazionale del Sol Levante, Ozu Moreira ha vestito tra le altre le maglie di: Barcellona, Seattle Sounders, Viareggio, Lokomotiv Moscow, Falfala Qassem, Vasco da Gama e Tokyo Verdy.

“Al Catania, e al Presidente Bosco, mi legava già in passato un rapporto di assoluto rispetto e cordialità – afferma Ozu Moreira. Più di una volta il Presidente mi ha contattato per giocare con la maglia rossazzurra ma il fitto programma di partite in Giappone avevano negato questa possibilità. I tempi quest’oggi sono maturi e finalmente, con questa stagione, sono felice di poter dare il mio contributo. Sono molto emozionato, il Catania Beach Soccer ha una grande storia ed è mio obiettivo aiutare la squadra a ottenere i risultati che merita questo club. Con i mister Marcelo Mendes e Fabricio Santos in questo periodo ci siamo spesso interfacciati. Non vedo l’ora di conoscere da vicino questo splendido gruppo”.