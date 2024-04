Catania, Autismo: la Cisl inaugura la “Panchina blu per l’inclusione”  

"Promuovere la consapevolezza delle persone autistiche"

CATANIA – In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, domani martedì 2 aprile 2024, alle 10.30, in piazza Abramo Lincoln (Catania), si terrà l’iniziativa “La panchina blu per l’inclusione”, promossa dalla Cisl di Catania, con la FNP Pensionati Cisl etnea e la sezione provinciale dell’associazione di volontariato Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età per la Solidarietà), d’intesa con il Comune di Catania.

L’iniziativa prevede l’inaugurazione di una panchina blu, colore ufficialmente accostato all’Autismo in ambito internazionale, come simbolo tangibile di attenzione verso la tematica, e l’apposizione di una targa. Parteciperanno, inoltre, Enrico Trantino, sindaco di Catania, e le rappresentanze istituzionali, politiche e associative della comunità catanese.

La “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” è stata istituita dall’Assemblea generale dell’ONU, al fine di sensibilizzare tutta la comunità istituzionale e civile sull’effettivo riconoscimento dei diritti delle persone con autismo, di qualunque età, e la loro piena partecipazione sociale.