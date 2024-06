Autonomia differenziata, domani presidio davanti alla Prefettura

Il sit-in di opposizione, sindacati e associazioni

CATANIA – Domani, martedì 18 giugno, opposizioni, associazioni e Cgil scenderanno in piazza per protestare contro l’autonomia differenziata. Il presidio, “in difesa della Costituzione e dell’unità nazionale”, si terrà alle 17.30 davanti la prefettura.

“L’autonomia differenziata spacca il Paese in maniera irreversibile – affermano Pd, M5S, Sinistra Italiana, Europa Verde, +Europa, Giovani Democratici e Unione giovani di sinistra -. Le destre di governo per salvaguardare gli equilibri della maggioranza sono pronte ad uno scambio di potere insopportabile: secessione per premierato”.

“Alle spalle del popolo italiano e sulla pelle dei cittadini meridionali si consuma la più barbara delle spartizioni.

E tutto sta avvenendo nel silenzio assordante degli ascari siciliani, esponenti di punta delle destre di governo che in nome del potere gentilmente concesso dai rispettivi leader romani, non fiatano davanti ad un progetto di legge scellerato che renderà irrisolvibili le disuguaglianze tra nord e sud del Paese.

Le aggressioni squadriste andate in scena in Parlamento sono il sintomo del momento storico che stiamo vivendo, per questo ribadiremo la nostra ferrea opposizione alle riforme marcate Meloni”.

Alla manifestazione, oltre alla Cgil Catania, hanno aderito Anpi, Antimafia e Legalità, Arci, Arcigay, Auser, Uaar, Via Maestra, Arbor, Azione civile, Generazioni Future, Koinè, Libera, Movimento equità territoriale, Sunia ,Pax Christi, Udi, Udu, Volere la luna.