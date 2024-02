Catania, beccato a gettare rifiuti: è un ex candidato sindaco VIDEO

"Era fogliame bagnato" ha spiegato al nostro giornale

CATANIA – Beccato dalle telecamere a gettare rifiuti. Il filmato è inequivocabile e inquadra l’ex candidato sindaco a Catania per l’area riformista, Lanfranco Zappalà, depositare tre sacchi contenenti rifiuti in una discarica abusiva del territorio di Piano Tavola (Belpasso). Raggiunto da LiveSicilia, ha spiegato: “Si trattava di fogliame umido, lasciato lì perché la discarica era chiusa”. Il diretto interessato è stato già contattato dalle autorità locali del comune etneo e ha verbalizzato la sua posizione.

Il sindaco Carlo Caputo, che ha ingaggiato una lunga battaglia contro i cosiddetti “sporcaccioni” (espressione che lui stesso ha coniato), ha ribadito come quell’area sia monitorata da telecamere, come altre del territorio, e che gli atti saranno “trasmessi in Procura, per questo – dice – non intendo commentare ulteriormente il fatto”.

Il primo cittadino catanese, Enrico Trantino, ha rilasciato un post sui social: “Un ex qualcosa (non aggiungo altro) – ha scritto – spesso pubblica video di discariche cittadine, chiedendo cosa stia facendo il Sindaco. Ho sempre precisato che noi bonifichiamo e controlliamo, ma rispetto alla dimensione del fenomeno non riusciamo a contenere queste criminali manifestazioni di degrado”.