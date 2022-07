Mafia, beni confiscati: 10 posti letto per senza tetto

L'iniziativa del Comune con la Fondazione Èbbene e la Croce Rossa: "Luoghi dove cogliere nuovi progetti di vita"

CATANIA – Altri dieci posti letto per i senza fissa dimora sono stati resi disponibili in tre immobili di piazza Machiavelli, confiscati alla mafia e destinati dal Comune di Catania a scopi sociali. È il frutto del rinnovo del protocollo di intesa tra la direzione comunale Famiglia e Politiche sociali, la fondazione Èbbene e la Croce rossa italiana. Lo ha reso noto l’assessore ai Servizi sociali Adriana Patella dopo un confronto con enti del Terzo settore per individuare azioni di contrasto alle forme di povertà, compresa quella abitativa.

I dieci posti letto ricavati in immobili in passato in mano alle cosche malavitose che operavano nella storica piazza Santi Cosma e Damiano, ora denominata Machiavelli nei pressi di via Plebiscito, sono stati acquisiti al patrimonio comunale lo scorso 28 settembre su iniziativa dell’assessore Michele Cristaldi, che ha formalizzato la presa in consegna nella disponibilità del Comune dall’Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia, da destinare a scopi di utilità collettiva.

“Queste nuove nuove strutture – ha sottolineato l’assessore Patella – come quelle di via Delpino e via La Marmora sono state ideate per essere non solo dei dormitori, ma luoghi dove le persone possano cogliere nuovi progetti di vita e percorsi di autonomia abitativa e sociale. Il dialogo con il Terzo settore è strategico. In continuità con chi mi ha preceduto alla guida dell’assessorato – ha aggiunto – stiamo operando per rimettere al centro la lotta all’emarginazione sociale attraverso percorsi pensati per le persone più fragili e il loro diritto a vivere una vita dignitosa”.

L’assessore Patella ha sottolineato anche “la sinergia con il collega Michele Cristaldi che ha la delega ai beni confiscati e con Catania Multiservizi Spa che si occuperà della pulizia ordinaria e straordinaria dei dormitori”.