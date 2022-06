Bimba rapita, i luoghi della scomparsa VIDEO

Il sequestro, secondo il racconto della madre, è avvenuto in via Piave a Tremestieri.

Elena Del Pozzo è scomparsa in via Piave, nella frazione Piave di Tremestieri Etneo. Così ha raccontato la madre durante la denuncia ieri pomeriggio ai carabinieri di Mascalucia, luogo dove vive la giovane assieme alla piccola di appena 5 anni. Li compie a luglio. Nelle immagini di ReiTv, il video della casa dove cresce e vive Elena, da ieri alle 15 scomparsa. E poi i luoghi dove i malviventi l’avrebbero prelevata dalle braccia della mamma. I carabinieri stanno svolgendo indagini serrate. Anche in ambito familiare.