Bimba uccisa dalla mamma: domani l’autopsia

Il Giudice per le indagini preliminare dovra' decidere sulla convalida del fermo della donna.

1' DI LETTURA

CATANIA. Si terrà domani l’interrogatorio davanti al Gip di Catania di Martina Patti, la 23enne fermata per l’uccisione della figlia Elena, di 5 anni. Il Giudice per le indagini preliminare dovrà decidere sulla convalida del fermo della donna, che accusata di omicidio premeditato pluriaggravato e occultamento di cadavere. La Procura ha anche chiesto per la donna l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sempre domani e’ previsto che venga eseguita, nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro, l’autopsia sul corpo della bambina.