Catania, blitz e sequestro di droga: arrestato un 57enne VIDEO

I poliziotti hanno trovato la sostanza stupefacente all'interno di un frigorifero

CATANIA – Blitz e sequestro di droga che era nascosta all’interno di un frigorifero. Contenuta in una busta di plastica con 305 involucri di marijuana e 5 panetti di hashish. Quattro chili e mezzo di sostanza stupefacente pronta ad essere venduta.

Catania, blitz e sequestro di droga

Gli agenti di polizia sono andati a colpo sicuro dopo essere arrivati in un garage-box di Selvosa. Qui i cani poliziotto sono entrati in allarme. Di fatto, segnalando la presenza di droga. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno avviato le ricerche del proprietario. Si tratta di un catanese di 57 anni, individuato poi nell’abitazione vicina in compagnia dell’anziana madre.

Una volta che il 57enne ha aperto il box, i cani poliziotto si sono fiondati proprio verso il frigorifero. Dov’era conservata la sostanza stupefacente.

“I corrieri ingeriscono gli ovuli”

“In genere, gli ovoli vengono trasportati dai corrieri della droga che li ingeriscono nel tentativo di impedirne il ritrovamento da parte delle forze di Polizia. Poi, una volta raggiunta la destinazione, gli ovuli di droga vengono espulsi per via rettale”, spiegano gli investigatori.

Sequestrata la droga rinvenuta. Il 57enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In attesa di essere giudicato per direttissima.

I controlli

I controlli hanno visto in campo i poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania nel quartiere Nesima. A partire dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati casi di illecita cessione di stupefacenti e sono stati effettuati sequestri di droga.