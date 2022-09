Catania, bollette: ST dà mille euro a ogni lavoratore

Il bonus per contrastare il caro vita servirà anche ad altre spese, tra cui il mutuo e l'acquisto dei libri scolastici

CATANIA – Ad ottobre a tutti i lavoratori in forza al 30 settembre 2022 alla STMicroelectronics verrà riconosciuto sotto forma di welfare aziendale un bonus una tantum pari a 1.000 euro che i lavoratori potranno utilizzare sia in questa fine d’anno che nel 2023 “per alleggerirsi un po’ del carico degli aumenti delle bollette elettriche o della benzina”.

Lo rende noto il segretario generale Fismic di Catania Sarò Pappalardo, aggiungendo di aver avuto comunicazione ieri dell’iniziativa dal management aziendale insieme alle altre organizzazioni sindacali.

“Questo bonus – osserva Pappalardo – però potrà essere utilizzato, così come prevede la piattaforma del welfare aziendale, anche per altre spese come ad esempio il mutuo, l’acquisto dei libri scolastici, viaggi, palestre, oppure può essere utilizzato, ma col limite di spesa annuale pari a 600 euro per il 2022, anche per acquistare beni materiali (a titolo di esempio per gli acquisti su Amazon)”.

“In diverse occasioni – aggiunge il sindacalista – abbiamo chiesto alla direzione aziendale della STMicroelectronics di sostenere le retribuzioni dei lavoratori a causa dell’impennata del costo della vita dovuta, soprattutto negli ultimi mesi, agli aumenti di energia, gas, benzina. Ebbene siamo stati accontentati e non è cosa da poco. Esprimiamo grande apprezzamento per questa iniziativa che va ad aggiungersi a quella di qualche mese fa che ha aumentato le retribuzioni del 3 per cento annuo ai lavoratori”.

“Poter contare sul sostegno e sulla vicinanza di una Azienda come la ST – conclude Pappalardo – è certamente motivo di orgoglio per tutti i lavoratori ed ovviamente per un sindacato come il nostro. Non era scontato che un’azienda potesse caricarsi di un ulteriore costo per sostenere le famiglie dei propri dipendenti. Un ‘regalo’ comunque meritato perché se la ST sta avendo fatturati record è certamente per la capacità del management , ma è anche merito dei lavoratori”.