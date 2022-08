Catania, buon test contro il Taormina in vista della Coppa Italia – VIDEO: I GOL

Si chiude il ritiro di Ragalna con la stagione ormai pronta a partire.

1' DI LETTURA

CATANIA. Si conclude il ritiro a Ragalna. Nella giornata di ieri i ragazzi di mister Giovanni Ferraro hanno sostenuto una buona sgambata contro il Taormina: 5-0 il risultato finale a favore dei rossoazzurri ma quello che conta in questo frangente è entrare in forma quanto prima in vista della stagione parte domenica prossima, in Coppa Italia, a San Cataldo.

Catania (4-3-3) – Bethers; Rapisarda (13’st Ferrara), Castellini, Lorenzini, Chinnici; Rizzo (13’st Di Grazia), Lodi (20’st Vitale, aggregato), Palermo (13’st Bani, aggregato); Forchignone (13’st Sarao), Giovinco (20’st Frisenna), De Luca. Allenatore: Ferraro. Lavoro differenziato per Pino, Alessandro e Andrea Russotto.

Città di Taormina: Cirnigliaro (28’st Garcia); Pulvirenti (15’st Pantano), Echeverria, Trovato (34’st Caltabiano), Godino (15’st Lo Re); Ferraù (15’st Quintoni), Assenzio (37’st Tonzuso), Viscuso (1’st D’Amico); Biondo (28’st Ferio), Cannavò (1’st Famà), Lucarelli. Allenatore: Coppa.