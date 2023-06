Catania, cadavere in mare: indagini in corso VIDEO

Il ritrovamento sul lungomare, sul luogo le forze dell'ordine per tutti i rilievi (IN AGGIORNAMENTO)

CATANIA – Un cadavere in mare è stato trovato nei pressi del lido Bellatrix, sulla strada tra Catania e Aci Castello. Il corpo è stato visto mentre galleggiava in acqua.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un bagnante di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Il recupero del corpo è stato effettuato dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania, che in questi minuti lo stanno trasferendo in Capitaneria di Porto per metterlo a disposizione dell’autorità Giudiziaria, del medico legale e della Guardia Costiera per l’identificazione e gli accertamenti di competenza.

Sul luogo del ritrovamento sono presenti i Vigili del fuoco, la Guardia costiera e i sanitari. Ancora sconosciuta l’identità e le cause di morte (IN AGGIORNAMENTO).