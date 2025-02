Catania, avanti piano: ad Altamura finisce 1-1

I rossoazzurri prima vanno sotto e poi agguantano il pari

CATANIA – Un punto per parte tra Team Altamura e Catania al termine di una partita non proprio esaltante, condizionata anche da ulteriori infortuni in casa rossazzurra. Non scendono in campo, infatti, Di Tacchio e Allegretto mentre Inglese siede accademicamente in panchina. Nel corso della gara, poi, si fa male anche Guglielmotti.

Brutto primo tempo con un Catania troppo lento e compassato, soprattutto nella zona mediana del campo dove Frisenna e De Rose non brillano particolarmente. Dini subito protagonista nella fase iniziale del match quando si oppone alla conclusione ravvicinata di Leonetti.

Ma l’attaccante pugliese si riscatta a metà delle prima frazione di gioco quando trasforma in maniera impeccabile un calcio di rigore assegnato dall’arbitro per una fallo di Celli sullo sgusciante Rolando. I rossazzurri non sfruttano, poi, due ghiotte opportunità con l’evanescente Montalto ma, negli istanti di recupero, Jimenez rimette il risultato il equilibrio deviando di testa il cross di Celli.

Nella ripresa il pallone giusto capita sui piedi di Frisenna che da due passi manda fuori di pochissimo. L’Altamura arretra il proprio raggio d’azione, affidandosi soprattutto alle ripartenze. De Paoli non è incisivo e la mira di De Rose non è delle migliori.

Toscano getta nella mischia anche Stoppa (al rientro dopo il lungo infortunio) ma l’attaccante prima calcia alto e poi si fa espellere per reazione dopo la mancata concessione di un dubbio rigore.

Nel finale sono i pugliesi a sfiorare l’impresa ma il subentrato Palermo fallisce una ghiotta opportunità. Finisce con un pareggio che delude ulteriormente la tifoseria rossazzurra.

E domenica contro il Foggia, alla lunga lista di indisponibili si aggiungeranno anche gli squalificati Ierardi (era diffidato e ed è stato ammonito) e Stoppa. Da valutare anche l’infortunio occorso a Guglielmotti e le condizioni fisiche degli altri assenti in terra pugliese.

Team Altamura – Catania FC

TEAM ALTAMURA (3-4-1-2) – Viola, Rizzo, De Santis, Ortisi, Manè, Dipinto, Ganfornina (dal 30°s.t. Franco), D’Amico (dal 14°s.t. Grande), Rolando (k), Leonetti (dal 30°s.t. Onofrietti), Simone (dal 30°s.t. Palermo).

A disposizione: Lagonigro, Spina, Dibenedetto, Andreoli.

Allenatore: Daniele Di Donato.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Del Fabro, Gega (dal 1°s.t. Raimo), Guglielmotti (dal 24° Luperini), De Rose (k), Frisenna, Celli (dal 21°s.t. Quaini), Jimenez, Montalto (dal 21°s.t. Stoppa), De Paoli.

A disposizione: Farroni, Butano, Inglese, Corallo.

Allenatore: Mimmo Toscano. Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Emanuele Renzullo (Torre del Greco) e Diego Peloso (Nichelino).

Quarto ufficiale: Mattia Maresca (Napoli).

Reti: 23°p.t. Leonetti (ALT) su rigore; 46°p.t. Jimenez (CT);

Indisponibili: Di Tacchio, Anastasio, Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta, Sturaro, Allegretto (CT).

Ammoniti: Ierardi (CT); Gega (CT); D’Amico (ALT); Jimenez (CT); Leonetti (ALT);

Espulsi: Stoppa (CT) al 39°s.t.

Primo tempo (1-1)

3° Dini salva il risultato respingendo il tiro a botta sicura di Leonetti… fuggito via in contropiede;

5° conclusione di De paoli deviata in corner;

11° tiro alto di Frisenna;

22° Celli atterra Rolando: rigore concesso all’Altamura!

23° dagli 11 metri Leonetti spiazza Dini: 1-0 !

25° conclusione di Rolando che sorvola la traversa;

29° gran botta, su punizione dal limite, di Montalto: Viola respinge a pugni uniti e poi subisce fallo da Del Fabro. Inutile il tapin di Guglielmotti;

40° velleitario diagonale di De Paoli: a lato;

42° Moltalto colpisce di testa da ottima posizione ma il pallone finisce alto;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° pareggio del Catania: De Rose vince un contrasto e serve Celli che va via a Menè e, dalla sinistra, fa partire un bel cross che Jimenez sbatte in rete di testa: 1-1 !

Secondo tempo (1-1)

1° nel Catania, Raimo sostituisce Gega;

4° Catania vicino al vantaggio: sul cross di De Rose… deviazione sottomisura di Frisenna col pallone che sibila d’un soffio a lato!

11° colpo di testa di De Paoli: centrale;

14° nell’Altamura, Grande sostituisce D’Amico;

15° De Paoli ci prova dalla distanza: Viola respinge in tuffo;

17° Dini blocca in due tempi la pericolosa conclusione di Simone;

19° Ierardi manda fuori da distanza ravvicinata;

21° nel Catania, Stoppa e Quaini subentrano a Montalto e Celli;

24° nel Catania, l’infortunato Guglielmotti è costretto a lasciare il posto a Luperini;

30° nell’Altamura, Leonetti, Simone e Gianfornina lasciano il posto ad Onofrietti, Palermo e Franco;

32° diagonale di Palermo che si perde di poco a lato;

35° incursione di Onofrietti e pallone che sguscia verso Palermo: alto;

37° Stoppa manda fuori da posizione decentrata;

39° Stoppa agganciato da Rizzo in piena area: l’arbitro non concede il rigore al Catania. Stoppa reagisce e viene espulso su segnalazione del guardalinee. Catania in 10 uomini!

43° fuga di Palermo che poi sbaglia da distanza ravvicinata;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° De Rose manda fuori col portiere avversario in affanno;

50° finisce in parità.