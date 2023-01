Cantiere progressista, sì di Europa Verde e Sinistra Italiana

Le risposte dei partiti all'appello del Movimento cinque stelle per un cantiere delle forze alternative al centrodestra

2' DI LETTURA

CATANIA – Continuano le reazioni della politica cittadina all’appello mosso dal Movimento Cinque Stelle per aprire il cantiere della coalizione progressista, in vista delle elezioni amministrative di quest’anno. Dopo l’apertura di CataniaPuò anche Europa Verde e Sinistra Italiana aderiscono all’appello dei pentastellati a tutte le forze alternative al centrodestra.

Europa Verde

“Europa Verde – si legge in una nota firmata da Mauro Mangano, Co-portavoce regionale; Alessandro Cento, Co-portavoce di Catania; Maria Palazzolo, Co-portavoce di Catania – ha affermato già nei giorni scorsi l’esigenza di un progetto unitario per Catania, costruito, insieme, dalle forze politiche e sociali che possono rappresentare una discontinuità netta rispetto all’amministrazione di questi ultimi anni, che hanno fatto opposizione al centrodestra dentro le istituzioni e nel corpo vivo della città, che operano quotidianamente, nel sociale, per le fasce più deboli, per il progresso culturale, per l’affermazione dei diritti di cittadinanza. Le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle vanno in questa direzione, e siamo dunque contenti che il processo prosegua.

Speriamo che al più presto – si legge ancora nella nota – si possa dare vita a tavoli programmatici per confrontarci sulle cose da fare, che sono tantissime, motivo in più per cui se ne chiariscano priorità e tempistiche, con tutti i partiti di csx e con i movimenti civici che nelle ultimesettimane hanno iniziato ad elaborare importanti piattaforme di analisi e proposte. Il confronto sul programma è la base per la coesione di una coalizione, e in questo senso condividiamo ovviamente la centralità del tema ambientale sottolineato dal M5S, sia nella lotta agli inceneritori proposti dalla giunta Musumeci prima e Schifani ora, che nella centralità strategica dell’organizzazione del trasporto pubblico, della cura delle coste e del mare, della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il confronto programmatico va di pari passo con l’urgenza di individuare una figura di candidato che sappia incarnare il bisogno di rinnovamento, di unità, di competenza che esprime la città, al di là di ogni visione particolaristica di ciascuna forza politica”.

Sinistra Italiana

Aderisce all’appello anche Sinistra Italiana, per voce del suo segretario regionale Pierpaolo Montalto: “Una presa di posizione politica molto importante da parte del Movimento Cinque Stelle – scrive Montalto su Facebook – che apprezziamo tantissimo. Da settimane ribadiamo l’esigenza di costruire una proposta unitaria di tutto il campo progressista e crediamo che oggi ci sia stato un significativo passo in avanti. Siamo cosi pronti a costruire insieme su lotta alle disuguaglianze, tutela dell’ambiente e qualità della vita di tutte le cittadine e tutti i cittadini catanesi, un progetto unitario, forte e credibile, che possa dare vera speranza alla nostra città. Forza e andiamo avanti che si può fare un bel lavoro se saremo unite/i. Noi ci crediamo tantissimo”.