 Catania Capitale della Cultura, Parmitano: “Città unica al mondo”
L'astronauta di origini catanesi ha inviato una lettera di sostegno
LA NOTA
di
CATANIA –  “Catania è una città unica al mondo, dove la neve si mescola al sale, e una lava antica scorre nelle sue vene”. Lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano, di origini catanesi, che ha fatto pervenire una nota di sostegno, inserita nel dossier presentato ieri sera dal Comune di Catania al Ministero Italiano della Cultura.

Da sempre crocevia e meta di viaggiatori, si candida a Capitale della Cultura raccogliendo duemila anni di retaggio storico, per farlo evolvere e scrivere insieme il futuro – ha scritto Parmitano -. In questa identità viva e plurale, scienza, ricerca e innovazione sono parte essenziale quanto l’arte e la memoria”.

Una città che “non lascia indietro nessuno”

“È una città che accoglie tutti e non lascia indietro nessuno, e nella complessità di cento culture che qui si fondono si rinnova, senza cambiare la sua natura: come la sua Etna, cambia forma ma resta sé stessa”, prosegue Parmitano.

Come il suo vulcano, ci invita a volgere lo sguardo verso l’alto, a ricordarci la grandezza – e la perfezione – che ci circonda: questa candidatura – conclude – è un invito a cercarle insieme e a spingerci oltre, da Catania all’Italia e al mondo”.

