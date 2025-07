Catania, Cisl FP e CSA incontrano il comandante della Polizia locale

Il confronto dopo la nota del sindacato della Funzione pubblica

CATANIA – Si è tenuta venerdì 11 luglio una seduta della delegazione trattante con il comandante della Polizia Locale di Catania, un incontro a cui hanno partecipato il Segretario Generale Cisl FP Catania Danilo Sottile, il Vicario Coordinatore Provinciale CSA Filippo Cariotti, il Presidente della RSU Giuseppe Mauti e alcuni rappresentanti RSU della Polizia Locale. L’Amministrazione è stata rappresentata dal Presidente della delegazione trattante Stefano Sorbino, dal Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro e dal Comandante della Polizia Locale Diego Peruga.

L’incontro

Durante l’incontro sono stati affrontati gli argomenti e le criticità precedentemente segnalate dai lavoratori nel corso della recente assemblea sindacale promossa dalla Cisl FP e della conseguente nota inviata dal sindacato al Comune. Con particolare soddisfazione è stata riscontrata nel Comandante una reale disponibilità all’ascolto e alla ricerca di soluzioni per le problematiche emerse, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione tra le parti.

Con spirito costruttivo, è stato preso un impegno congiunto per l’organizzazione di successivi incontri, da concordare presso il Comando, al fine di approfondire e affrontare singolarmente ogni specifica problematica segnalata dai lavoratori.

I temi trattati

Tra i temi trattati e le relative risposte o impegni assunti dal Comando si evidenziano i seguenti punti.

Riguardo le Patenti di servizio, il Comando ha confermato di essersi già attivato per la procedura che porterà al loro rilascio e, nella fase transitoria di attesa, di voler attivare un’interlocuzione con il Ministero dell’Interno per le opportune gestioni.

Per quanto concerne i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), è stato assunto l’impegno di colmare le carenze riscontrate, dove possibile segnalate dalle organizzazioni sindacali.

In relazione ai Mezzi di comunicazione, è stato confermato l’impegno per l’acquisto di SIM telefoniche per i lavoratori, al fine di migliorare la comunicazione operativa.

Sull’Orario di lavoro, è stato assunto l’impegno di istituire un tavolo di confronto per affrontare e risolvere le criticità relative alla turnazione e ai tempi minimi di riposo, con l’obiettivo di trovare soluzioni che non solo rispettino la normativa vigente ma migliorino anche il benessere del personale. È stata inoltre ribadita la richiesta di una regolamentazione condivisa per i riposi di recupero e la volontà di gestire in modo trasparente e concordato gli istituti che incidono direttamente sulla vita lavorativa del personale.

Per la Formazione e aggiornamento professionale, compatibilmente con le esigenze di servizio, è stato assunto l’impegno di accelerare e attivare percorsi formativi che siano non solo conformi alle normative ma anche pertinenti alle reali esigenze del personale e alle specificità operative.

È stata richiesta e garantita una maggiore attenzione nei confronti del Personale amministrativo in forza presso il Comando.

Per quanto riguarda il Regolamento del Corpo, è stato assunto l’impegno di rivedere il regolamento in specifici incontri, revisionando alcuni articoli e aggiungendone altri, con particolare attenzione su argomenti come la banca oraria e la flessibilità oraria.

Infine, su richiesta dei sindacati riguardo ad alcune criticità presenti da tempo nei Locali del Comando, è stato comunicato che la struttura è inserita nel piano di riammodernamento, notizia accolta con soddisfazione.

Gli incontri futuri

L’impegno preso è quello di proseguire gli incontri in questa direzione per affrontare con totale sinergia e collaborazione tutte le problematiche. La chiave per la loro risoluzione risiede nella piena attivazione e nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.

Un dialogo costruttivo e una corretta applicazione contrattuale non solo garantiscono la tutela dei diritti dei lavoratori, ma contribuiscono anche a migliorare la qualità dei servizi pubblici, l’efficienza organizzativa e il benessere complessivo del personale. È fondamentale che l’Amministrazione e le rappresentanze sindacali collaborino attivamente per tradurre le previsioni contrattuali in pratiche operative che rispondano alle esigenze concrete del personale e alle sfide del servizio pubblico.

I sindacati presenti ringraziano l’Amministrazione, nella persona del Presidente della delegazione Sorbino, del Capo di Gabinetto Ferraro e del Comandante della Polizia Locale Peruga, per la disponibilità, la serietà e la grande attenzione con cui è stata affrontata la delicata discussione odierna. Questo importante confronto rappresenta un risultato concreto frutto dell’impegno della parte sindacale, che ha sottolineato più volte l’importanza e il ruolo strategico per la città di Catania delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia Locale.