Catania, comizio di Giorgia Meloni: diretta Rai e polemiche

Giorgia Meloni al comizio di ieri a Catania

Interviene la commissione di Vigilanza

Il comizio di Giorgia Meloni, ieri a Catania, si porta dietro una coda di polemiche. Si è mossa la commissione di Vigilanza Rai. La presidente Barbara Floridia (M5S) spiega di avere saputo “dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari che su RaiNews24 che sarebbe andato in onda in diretta il comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La commissione di Vigilanza valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza. Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere”.

Pd e M5S parlano di “gravissima violazione” della par condicio e chiedono l’intervento dell’Agcom. Dal palco catanese la premier Giorgia Meloni, intervenuta per la chiusura della campagna elettorale in vista delle comunali siciliane in programma domani e dopodomani, ha parlato anche della Rai: “Voglio liberare la Rai da un sistema di potere intollerante. Se nella Rai qualcuno deve misurarsi col merito e decide che non ce la fa e deve misurarsi con altro, non è un problema che possiamo porci noi”.