In attesa delle dichiarazioni ufficiali dell'ex Prefetto Mattei, l'assessore regionale Messina chiarisce la situazione attuale.

CATANIA. L’arrivo a Palazzo degli elefanti lontano dagli sguardi e dalle penne dei giornalisti. Primo giorno e insediamento ufficiale per il neo commissario del Comune di Catania e della Città metropolitana per l’ex prefetto Piero Mattei.

In attesa delle sue dichiarazioni ufficiali, abbiamo intercettato l’assessore regionale Andrea Messina che venerdì scorso ha firmato il relativo decreto di nomina assieme al Governatore Schifani.

Nel Video sopra le parole di Messina.