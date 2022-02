Covid, Catania maglia nera ma ci sono segnali di frenata

L'andamento dei casi positivi e delle ospedalizzazioni nella provincia etnea secondo i numeri del Dasoe

CATANIA – Ancora prima in Sicilia per numero di contagi, ma con il virus che sembra, piano piano, rallentare la sua corsa: la provincia di Catania, molto spesso tra le prime in Sicilia nei dati quotidiani, ha iniziato secondo il bollettino epidemiologico del Dasoe a rallentare per numero di casi complessivi in una settimana, incidenza e, in misura ancora piccola, in quello delle ospedalizzazioni. Segno che il virus, per quanto ancora molto presente, sta circolando più lentamente rispetto all’inizio dell’anno.

I dati di oggi

Nelle ultime 24 ore in provincia di Catania sono stati registrati 1.595 nuovi casi di Coronavirus, primato giornaliero rispetto ai dati di Palermo, in cui sono stati trovati 1.414 casi, e alle altre città capoluogo che sono rimaste al di sotto del migliaio di nuovi contagiati. In totale, in Sicilia si sono registrati 6.452 nuovi casi positivi a fronte di 39.283 tamponi processati, con un tasso di positività del 16,4 per cento.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 258.176 ,con 3.519 casi in più. Le vittime di oggi sono 36, con un totale di 8.658 siciliani morti per Covid-19.

L’andamento settimanale

A offrire un quadro più ampio di come stia andando la pandemia in provincia di Catania sono i numeri del bollettino epidemiologico del Dasoe, il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute. Il bollettino raccoglie i dati e li confronta su base settimanale, per avere una visione complessiva più ampia di come sta andando la pandemia sul territorio.

In generale, si legge nel rapporto, nella settimana di riferimento tra il 24 e il 30 gennaio c’è stato “un lieve decremento dell’incidenza rispetto alla settimana precedente con un tasso di 999.75 casi per centomila abitanti a fronte di una media nazionale di 2057.67”.

Sempre secondo il rapporto pubblicato ieri, i nuovi positivi nel catanese nella settimana tra il 24 e il 30 gennaio sono stati 10.057, con una incidenza di 936,33 casi ogni 100 mila abitanti. L’incidenza è in calo del 10 per cento rispetto alla settimana precedente di rilevazioni, quella tra il 17 e il 23 gennaio, quando i positivi erano stati 11.217, 1.044,33 ogni 100 mila abitanti. La percentuale del catanese è molto al di sopra del calo medio dell’incidenza in Sicilia, dello 0,74 per cento.

I casi in ospedale

Sul fronte delle ospedalizzazioni le cose sembrano procedere un po’ a rilento rispetto al miglioramento complessivo dei dati sui positivi. Questo ritardo è dovuto, come si sa, al tempo di incubazione del virus, che impiega circa due settimane per manifestare i sintomi più pesanti e per arrivare a costringere i casi più gravi a ricorrere a cure ospedaliere.

A questo proposito il Dasoe scrive: “Le nuove ospedalizzazioni hanno seguito la curva epidemica dei contagi, raggiungendo il valore più alto nelle settimane di dicembre e gennaio. Nell’ultima settimana si registra una lieve flessione, con un valore di 853 nuovi ricoverati”. Il totale tra nuovi ricoverati e persone che erano già in una struttura ospedaliera la settimana precedente è, invece, 1719.

In provincia di Catania in questo momento sono in ospedale per ricevere cure per Covid 360 persone, il 2,22 per cento degli attuali positivi. Di questi, 327 sono ricoverati in area medica e 33 sono in un reparto di terapia intensiva, con un rapporto dello 0,2 per cento sul totale dei positivi. I nuovi ricoveri nella settimana di riferimento sono stati 213.