Corteo per la pace, grande partecipazione a Catania

Centinaia di cittadine e cittadini sono scesi in strada, questo pomeriggio, per dire che la guerra in Ucraina "va fermata subito".

CATANIA – “Tacciano le armi, negoziato subito“: è questo il titolo che è stato dato a una serie di manifestaizoni per la pace che, in questi giorni, si stanno svolgendo in tutt’Italia. A Catania l’appuntamento era fissato per le 17 di questo pomeriggio, sabato 22 ottobre, con partenza da via Etnea, di fronte alla villa Bellini. Il corteo, partecipato da centinaia di cittadine e cittadini, si è snodato per il centro storico catanese.

A lanciare l’appello per la manifestazione è stata l’Arci di Catania, seguita subito dalle prime adesioni di peso: Cgil, Acli, I Siciliani giovani, Liberi pensieri studenteschi, Arcigay, Comitato popolare Antico Corso, Udi Catania, Comunità di Sant’Egidio, Potere al Popolo, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde

e Partito Democratico, solo per citarne alcuni.

“L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa ed ha già fatto decine di migliaia di vittime e si avvia a diventare un conflitto di lunga durata con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro delle popolazioni ucraine – si legge nel manifesto – ma anche per l’accesso al cibo e all’energia di centinaia di milioni di persone, per il clima del pianeta, per l’economia europea e globale. Siamo e saremo sempre dalla parte della popolazione civile, delle vittime della guerra in Ucraina e dei pacifisti russi che si battono per porre fine all’aggressione militare”. E continua: “Questa guerra va fermata subito e va cercata una soluzione negoziale“.