Catania, il vicesindaco La Greca lascia la giunta e torna all’Università

Presentate le dimissioni. Trantino: "Perderò un galantuomo d'altri tempi"

CATANIA – Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, ha rassegnato le dimissioni da vicesindaco e assessore della giunta comunale.

Dimissioni Paolo La Greca

In una lettera indirizzata al sindaco Enrico Trantino, ha scritto che “a causa dei miei crescenti impegni accademici, aumentati considerevolmente dopo la conclusione del mio anno sabbatico e l’insediamento della nuova governance di Ateneo, non sono più in grado di garantire il tempo e l’attenzione che richiedono i doveri dell’Amministrazione comunale, anche in relazione alle numerose deleghe affidatemi”.

Enrico Trantino: “Con le sue dimissioni perderò, accanto a me nelle sedute di Giunta, un galantuomo di altri tempi, che ama la sua città come pochi altri e che ha offerto un contributo prestigioso alla nostra comunità”.

“Gli sono grato anche – continua il sindaco – per avere prolungato il suo mandato oltre il termine che avevamo inizialmente concordato. Sono certo continuerà a darci supporto, in particolare per portare avanti la progettazione del Pug, una delle grandi sfide di questa Amministrazione che lo hanno visto protagonista”.

Gli scenari

Le possibili dimissioni di Paolo La Greca erano già state anticipate da LiveSicilia. In giunta, da quanto risulta, dovrebbe subentrare il consigliere comunale Daniele Bottino (FdI). Probabilmente, però, non avrà le medesime deleghe dell’accademico che ha appena rimesso il mandato. A quanto pare Trantino vuole riservare per sé, almeno in questa fase, il dossier dell’Urbanistica.