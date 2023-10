Don Nuccio Puglisi nuovo direttore Caritas: “La povertà tocca tutti noi” VIDEO

Le parole del nuovo responsabile scelto dall'Arcivescovo

CATANIA – I numeri dell’anno scorso furono già di per sè allarmanti. Di certo, confermarono un trend che pare in netta ascesa: anche a Catania, la disoccupazione è la problematica più rilevante mentre tra le richieste di primissima necessità spiccano alimenti, pagamento di utenze e farmaci. Il profilo dell’utente medio è uomo, italiano, di età compresa tra i 34 i 54 anni e con problemi abitativi.

L’insediamento

Il neo direttore della Caritas, don Nuccio Puglisi, si è ufficialmente insediato da poche ore. E stando al report dei mesi scorsi, il suo non sarà certamente un compito agevole. Ma il suo carisma e la sua determinazione hanno convinto Monsignor Luigi Renna che fosse lui l’uomo giusto al posto giusto.

Lo abbiamo incontrato alla Mensa dell’Help Center della Stazione Centrale. Qui, quotidianamente, festivi inclusi, gli oltre 600 volontari della Caritas Diocesana, operano in gruppi che coprono sette turni settimanali, preparano e distribuiscono pasti caldi e altri beni di prima necessità per almeno 700 interventi alimentari, pari a 267.434 all’anno.

I numeri

In quesi anni sono aumentati anche gli aiuti del Centro di Ascolto dell’Help Center, passati da 2.465 a 3.796 (i numeri si riferiscono sempre allo scorso anno): si tratta di cura e igiene della persona, supporti economici (pagamento delle utenze, acquisto di titoli di viaggio), distribuzione di vestiario e coperte, servizi tecnologici (ricarica dello smartphone, prenotazioni online, redazione di curriculum vitae, telefonate, gestione della posta elettronica e/o l’invio email), orientamento presso le strutture di accoglienza. Gli altri servizi comprendono il microcredito, la consulenza legale, la rete di accoglienza sanitaria, il centro di ascolto diocesano, il gruppo appartamento, le accoglienze e la messa a disposizione per gli sbarchi.

Il lavoro di Don Nuccio è appena cominciato.