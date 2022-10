Catania, nascondeva la droga in un terreno lungo la Circonvallazione

Ad incastrarlo sono stati i carabinieri che lo hanno seguito.

CATANIA. L’erba era nascosta in un terreno che costeggia la Circonvallazione di Catania. E’ lì che i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Catania Piazza Dante e supportati dal 12° Reggimento “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 49enne pregiudicato catanese.

I militari stavano svolgendo dei controlli in diverse aree del complesso abitativo del quartiere “Dusmet”. e nel transitare lungo via Bartolomeo Altavilla, hanno notato un uomo dirigersi guardingo verso un terreno prospicente alla circonvallazione di Catania, dove lo stesso ha iniziato a scavare.

Il soggetto, identificato per il 49enne, all’esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una busta, con all’interno circa 100 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, appena prelevata dalla buca nel suolo. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto dai carabinieri agli arresti domiciliari dove permane all’esito dell’udienza di convalida.