Catania, arresti per tentato omicidio: l’agguato in diretta VIDEO

CATANIA – La Polizia di Catania su delega della Procura Distrettuale della Repubblica ha dato esecuzione a una misura cautelare a carico di due persone accusate dei reati di tentato omicidio aggravato, di porto e illegale detenzione di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, nonché ricettazione. Si tratta dei 22enni Giuseppe Concetto Piterà e Giuseppe Leonardi (già in carcere per altri reati).

Le indagini condotte dimostrerebbero come i due soggetti sarebbero gli autori del tentato omicidio ai danni di un catanese che il pomeriggio del 27 aprile scorso è stato oggetto di quattro colpi di pistola.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno preso spunto dalla segnalazione dei sanitari di un nosocomio catanese che hanno richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine su una persona che presentava un ginocchio ferito da colpi di arma da fuoco.

Dalle prime informazioni acquisite si è appreso che il luogo dell’agguato era stato il quartiere catanese di San Berillo Nuovo, sul posto infatti sono stati rinvenuti dalla Squadra Mobile e dalla Scientifica due bossoli calibro 7,65. Inoltre, l’auto della persona ferita – all’interno della quale si trovava nel corso dell’aggressione armata – presentava tre fori di proiettile.

Le riprese delle telecamere

I successivi approfondimenti, confermati dalle risultanze della visione di telecamere di sorveglianza del Consorzio Autostrade Siciliane e dall’analisi del traffico telefonico di diverse utenze di interesse (tutte con intestatari fittizi), hanno consentito la ricostruzione del tentato omicidio, ripreso in tempo reale da uno specchietto multimediale per la registrazione audio-video installato in un’autovettura transitante proprio in quei frangenti nel luogo del delitto, da cui si è vista e udita in maniera nitida l’esplosione di quattro colpi di arma da fuoco. Sulla scorta delle risultanze acquisite sono stati identificati i due autori del tentato omicidio, il primo come conducente dello scooter e il secondo come passeggero che ha materialmente sparato quattro colpi di pistola all’indirizzo del catanese, colpendolo al ginocchio destro e causandogli lesioni personali con prognosi di 15 giorni.