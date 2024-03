Catania, ecco l’estate dell’aeroporto: “L’inchiesta? Ne parleremo presto”

VIDEO. Le parole dell'ad, Nico Torrisi, che si sofferma anche su Comiso

CATANIA – “Appena l’inchiesta verrà chiusa avremo modo di parlarne. Quella della scorsa estate è stata un’esperienza traumatica alla quale va riconosciuta gratitudine a chi, qui in aeroporto, si è impegnato al al massimo”. L’amministratore delegato di Sac (la Società di gestione dello scalo catanese) Nico Torrisi la stampa l’ha convocata per annunciare che stagione estiva attende l’aeroporto di Fontanarossa: ma era inevitabile tornare sulla questione dell’incendio al Terminal dello scorso anno .

La novità sostanziale è che l’indagine è alle sue battute conclusive e già nelle prossime settimane si potrebbero conoscere esiti e provvedimenti tutt’altro che scontati.

La stagione estiva

Per il resto, in un traffico pasquale che dal 27 marzo al 2 aprile farà segnare un ponte pasquale da 232 mila passeggeri in partenza o in arrivo per Catania, l’hub etneo annuncia il via a nuove tratte e compagnie aeree. Tra le novità più importanti quella della tratta per Dublino operata da Per Lingus inn partenza dall’1 maggio con cadenza tri-settimanale. L’annuncio lo dà lo stesso Torrisi con a fianco la presidente di Sac Giovanna Candura ed il direttore commerciale Rosario Dibennardo.

Capitolo Comiso

Infine, una battuta sullo scalo di Comiso: “È sbagliato dire che sarà un aeroporto esclusivamente cargo. Semplicemente perchè non lo è: è, invece, già stato potenziato in funzione delle rotte per tutte le destinazioni che già conoscete”, conclude l’ad.