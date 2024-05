Europee, Conte a Catania: “Il M5s non ha impresentabili” VIDEO

Le parole del leader pentastellato

CATANIA – L’ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte è a Catania per la campagna elettorale per le Elezioni europee 2024. Nel capoluogo etneo, il più rappresentativo dei pentastellati è stato accolto da un bagno di folla.

Al fianco di Conte, il capolista della circoscrizione Italia insulare ed ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci.

Le parole di Giuseppe Conte

“Il Movimento 5 stelle non ha candidati impresentabili – ha detto Giuseppe Conte ai giornalisti, interrotto dalle ovazioni dei cittadini – Noi non inganniamo i cittadini mettendo dei nomi che poi non andranno a Bruxelles e a Strasburgo“.

“Io credo che la chiarezza e la linearità di azione – ha continuato – siano una condizione imprescindibile per ridare dignità alla politica e fiducia ai cittadini. Noi siamo l’unico partito che non è coinvolto in casi di corruzione, da Nord a Sud. Una ragione c’è”.