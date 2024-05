Posto di blocco in viale Regione Siciliana a Palermo

PALERMO – Polacco lui, ceca lei. Così risultava dai documenti. Lo scorso 21 maggio viaggiavano su un furgone Fiat Doblò fermato dai finanzieri del Comando provinciale in viale Regione Siciliana a Palermo. Trasportavano 3,5 chili di cocaina.

A bordo c’erano Ondrej Kara, 45 anni, latitante dal 2020 e destinatario di un mandato di arresto europeo, e la compagna di 47 anni. Entrami sono nati in Repubblica Ceca, nonostante l’uomo andasse in giro con il documento di un polacca deceduto nel 2021, Tomasz Piotr Witek.

I finanzieri di una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno perquisito il mezzo. Il fiuto del cane Elisir del Gruppo pronto impiego ha scovato tre involucri con la droga nascosti nel sistema di areazione. Valore di mercato: oltre 300 mila euro.

Dopo la convalida dell’arresto in flagranza di reato il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti in carcere solo nei confronti dell’uomo. La donna resta indagata, ma a piede libero: nei suoi confronti non stati rilevati i gravi indizi di colpevolezza.

Solo dopo si è scoperto che l’uomo non era un polacco ma un ricercato da 4 anni, condannato a 13 anni per avere guidato una banda di trafficanti di droga che operava tra la Repubblica Ceca e la Svizzera.

Resta da capire perché aveva scelto Palermo come destinazione. Era un tappa di passaggio solo per la consegna o c’è una struttura più radicata?