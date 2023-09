San Cristoforo, era ricercato ma stava giocando a carte: arrestato

Tradotto in carcere a Piazza Lanza

1' DI LETTURA

CATANIA – Era ricercato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. È stato arrestato a San Cristoforo un ventiseienne catanese. Lo hanno arrestato i carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, che lo avevano riconosciuto mentre giocava a carte in una casa al pianterreno.

La fuga

Secondo quanto ricostruito dai militari, il ventiseienne era già stato arrestato nel 2019. Era già stato in carcere in sede cautelare. Poi aveva chiesto di scontare il resto della pena in una comunità terapeutica. C’è rimasto fino a novembre. Quando ha capito che sarebbe dovuto tornare in carcere però è fuggito.

Il blitz

Ieri lo hanno catturato e tradotto al carcere di Piazza Lanza, dove sconterà la pena. I militari sottolineano che la custodia in carcere è stata disposta dalla Corte d’Appello di Catania. Il blitz è stato eseguito dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante.