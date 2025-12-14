Catania, due fratelli sorpresi con 204 chili di botti illegali

In un garage di Corso Indipendenza

CATANIA – Quasi un seguito al maxi sequestro di 1.500 pericolosissimi ordigni rudimentali, effettuato nelle scorse settimane in hub catanese. Questa volta i poliziotti artificieri di Catania hanno individuato due fratelli di 36 e 38 anni che nascondevano in un garage di Corso Indipendenza tredici imballi. Contenenti 204,5 chilogrammi di materiale esplodente.

È stato accertato che i due stavano detenendo abusivamente artifizi pirotecnici senza rispettare le prescrizioni previste in questi casi e le normative vigenti. Per questo, entrambi sono stati denunciati. Per il reato di detenzione illegale di sostanze esplodenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

I poliziotti specialisti hanno recuperato in sicurezza tutti gli scatoloni, che sono stati sequestrati e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati destinati alla distruzione.