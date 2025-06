Catania, la Frates celebra la “Giornata del donatore del sangue”

L'appuntamento in piazza Università

CATANIA – Sabato 14 giugno l’intero pianeta celebrerà la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, ricorrenza che vuol rendere omaggio a chi, nell’anonimato, compie un piccolo gesto di grande valore civico e umano.

A Catania, la Fratres Catania Enna Messina (CEM) celebrerà l’evento nel Museo Diocesano con la conferenza “Donare il sangue, testimonianza di speranza”, fissata per le 9:30. Aprirà i lavori il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Gaetano Galvagno.

Dopo il saluto di benvenuto del Presidente della Fratres CEM, Angelo Salice ed i saluti istituzionali, interverranno: don Vincenzo Branchina, Vicario generale dell’Arcidiocesi Catania. Ed ancora: don Nuccio Puglisi, Direttore Caritas Catania; don Antonio Sapuppo, Coordinatore regionale Lilt Sicilia; Marisa Cottone, Centro Regionale trapianti Sicilia; Alfonso Cannella, Presidente Fasted Sicilia; Silvia Feccia, Presidente Aido Sicilia; Maria Rosaria Luca, Presidente Avulss Catania.

Seguirà la premiazione dei donatori e dei volontari dei gruppi della Fratres delle tre province, che si sono distinti per numero di donazioni ed impegno nelle diverse associazioni.

A chiudere la giornata, la passeggiata di moda e costume “Donare è di moda” curata dalla prof.ssa Liliana Nigro docente di “Storia del costume per lo spettacolo” dell’Accademia di Belle Arti, con abiti realizzati dagli studenti AbaCt, acconciatura e trucco dell’impresa sociale Archè e l’intervento musicale del soprano Maria Grazia Tringale.

Appuntamento in piazza Università

In piazza Università si potrà donare il sangue nelle autoemoteche Fratres dalle 8:30 alle 12:30. La Fratres CEM coglie questa occasione per promuovere la campagna di raccolta sangue nel periodo estivo che, per motivi diversi, vede drasticamente ridursi il numero di donazioni.

“Celebriamo il donatore per il gesto che compie – dichiara il Presidente della Fratres Catania Enna Messina, Angelo Salice –. E lo esortiamo, con l’estate alle porte, a non rinviare a dopo le ferie la prossima donazione. In quanto è questo il momento per rimpinguare le scorte di sangue necessarie a evitare il rinvio degli interventi chirurgici programmabili ed assicurare le trasfusioni a pazienti talassemici, leucemici e agli interventi in emergenza-urgenza.

L’appello

Un appello pure a chi è risultato idoneo alla pre-donazione. Affinché si affretti a donare e a quanti abbiano in mente di compiere questo gesto così significativo. Recatevi nei centri di raccolta, il momento in cui ognuno di noi può fare la differenza è proprio questo”.

L’evento è stato allestito con il contributo di Sicilbanca e il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’Arcidiocesi etnea, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dell’Accademia di Belle Arti.