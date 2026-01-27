La mostra alle Ciminiere è stata realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam

CATANIA – Si è svolta questa mattina, martedì 27 gennaio, a Le Ciminiere, l’inaugurazione della mostra documentaria internazionale “Anne Frank. Una storia attuale”, promossa in occasione del Giorno della Memoria 2026.

La mostra, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam, è allestita presso il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943. Al piano terra del Phil Stern Pavilion, spazio espositivo dedicato alle mostre curate dalla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico E.T.S.

L’iniziativa del Comune

L’inaugurazione è stata una delle iniziative simbolo promosse in occasione del Giorno della Memoria a Catania. Sono intervenuti, Enrico Trantino, sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Catania. E Ornella Laneri, presidente della Fondazione OELLE Mediterraneo Antico E.T.S., insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo scolastico.

Composta da 34 pannelli, la mostra itinerante racconta la Shoah attraverso una prospettiva biografica e intima: fotografie rare e citazioni tratte dal celebre diario di Anne Frank hanno restituito la storia di una famiglia ebrea durante il periodo nazista, offrendo al tempo stesso una ricostruzione chiara e accessibile del contesto storico.

Il percorso espositivo ha intrecciato la dimensione privata con la tragedia collettiva, collegando la memoria del passato alle questioni del presente. Il sottotitolo “Una storia attuale” ha richiamato proprio questo legame, invitando il visitatore a una riflessione sul tempo contemporaneo.

Trantino: “Non si può favorire l’oblio”

“Il dramma vissuto da una bambina potrebbe essere vissuto da chiunque di noi. In questo periodo storico dimentichiamo avvenimenti che hanno cambiato il corso della nostra storia – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino –. Custodire la memoria di quanto accaduto durante la Shoah attraverso le parole di una bambina, Anne Frank, e trasferire questa memoria ai più giovani è un dovere delle amministrazioni e delle scuole. Non dobbiamo dimenticare, perché quanto più cala il sipario e si favorisce l’oblio, tanto più si alimentano derive narrative e un pensiero dominante che favorisce anche l’idolatria, come accadde nei regimi dittatoriali e con Hitler. Con questa mostra vogliamo rafforzare la memoria attraverso la forza rappresentativa delle immagini”.

L’inaugurazione: il padiglione Stern

“Il diario di Anne Frank ha segnato la mia preadolescenza, cambiando profondamente la mia prospettiva sui conflitti – ha aggiunto la presidente Ornella Laneri –. Ospitare questa mostra nel Padiglione Stern, insieme alla Città Metropolitana, è significativo in un momento storico in cui, nel mondo, di Anne Frank ce ne sono tante, al di là delle religioni di appartenenza”.

All’inaugurazione erano presenti anche Daniela Baglieri, console onorario dei Paesi Bassi per la Sicilia orientale, Alessandra Belvedere (delegata dal dirigente Emilio Grasso) per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito di Catania, Lorenzo Mari, dirigente della Città Metropolitana responsabile del centro Le Ciminiere, ed Ezio Costanzo, storico, curatore della mostra dedicata al fotografo Phil Stern presso il Museo dello Sbarco in Sicilia.

Gli studenti ciceroni

Nel corso della mattinata, alla presenza del sindaco, gli studenti dell’Istituto Galileo Galilei di Catania, insieme alla docente Piera Cariola, hanno svolto il ruolo di ciceroni, presentando con competenza il percorso espositivo. Gli studenti continueranno ad accompagnare i visitatori per tutta la durata della mostra, fino alla chiusura prevista l’8 febbraio.

La mostra è ad ingresso libero e gratuito. Solo per le scuole e i gruppi, per consentire una corretta organizzazione dei turni di visita è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando la Fondazione OELLE Mediterraneo Antico E.T.S.: segreteria@fondazioneoelle.com.