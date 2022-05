Giovani imprenditori, Gianluca Costanzo è il nuovo presidente

L'imprenditore catanese del vino prende il posto di Gero La Rocca

1' DI LETTURA

CATANIA – È Gianluca Costanzo è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia. Eletto all’unanimità dal Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori, il nuovo presidente prende il posto di Gero La Rocca.

Classe ’87, catanese, laureato in International Management e specializzato in Energy Management, Costanzo è un imprenditore di quarta generazione, socio di maggioranza e amministratore unico della Cogiatech srl, azienda siciliana che opera nel settore dei servizi energetici, facility management e realizzazione di infrastrutture impiantistiche, nell’ambito del settore della metalmeccanica. In più Costanzo è impegnato nel sociale, e attualmente è componente del Consiglio Direttivo del Banco Alimentare Sicilia.

Energia e impianti sono il core, il vino è la diversificazione: Costanzo ha puntato anche sui vigneti, e con il padre ha creato l’etichetta “Cantine di Nessuno”, con una società agricola che produce vini da vigneti eroici sull’Etna.

“Education e diffusione della cultura d’impresa: il futuro sono i giovani, ed è dai giovani che deve partire la svolta – dice Costanzo – Bisogna puntare sulla formazione delle nuove generazioni. Innovazione e transizioni, sono queste le parole chiave. Transizione digitale e transizione green. Per lo sviluppo della Sicilia occorre rafforzare la vocazione Socio-Economica innovativa e internazionale e all’interno dei Giovani di Confindustria Sicilia il mio obiettivo – conclude – sarà il rafforzamento dell’identità di Sistema”.

A Costanzo le congratulazioni del presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, e del presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese e dei presidenti di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, e di Sicindustria, Gregory Bongiorno.