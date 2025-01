Catania, Giuseppe Gelsomino non è più assessore: dimissioni

L'esponente della Lega lascia le Attività produttive

CATANIA – Giuseppe Gelsomino, assessore alla Attività produttive a Catania per la Lega-Prima L’Italia, lascia la giunta guidata da Enrico Trantino.

Eccolo: “È stato un percorso entusiasmante, formativo e ricco di impegno verso la città che amo. Un anno e mezzo di intenso lavoro, in cui, nonostante il numero limitato di personale alla Direzione delle Attività Produttive, sono stati raggiunti risultati significativi per la città di Catania”.

L’esponente del Carroccio, che resterà comunque in consiglio comunale, ha elencato in una nota i risultati raggiunti. Ha parlato dei mercatini con un particolare riferimento a quelli di Natale, ma anche dei regolamenti approvati (Taxi, Movida, Dehors).

“Adesso, però, i miei impegni professionali e politici, mi portano a fare un passo indietro” dichiara. “Questo gesto – continua – è la conferma, qualora ci fosse ancora bisogno di sottolinearlo, che per me la politica è sempre stata e rimane un servizio esclusivo alla collettività, mai un’opportunità per cercare di occupare posizioni di potere”.

“Il mio impegno – conclude – continuerà dal seggio del Consiglio Comunale, come sempre, nel pieno rispetto del mandato che mi è stato affidato liberamente e con totale fiducia dai cittadini”.