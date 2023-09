Catania, il caso delle sorelle ucraine: la tutrice indagata per estorsione

L'inchiesta sui presunti scambi di denaro per le adozioni

CATANIA – La polizia postale di Catania ha eseguito delle perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura sul rimpatrio in Ucraina, contro la loro volontà di minorenni che erano in affido a famiglie siciliane. Il decreto, emesso dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Francesco Camerano, è stato eseguito nei confronti della tutrice di alcuni bambini, Yulia Donnichenko, indagata per violenza privata e minacce aggravati, secondo l’accusa, dal fatto di essere stati commessi in danno di minorenni orfani e con abuso dei poteri connessi alla funzione di tutrice.

Indagine per estorsione

La donna è anche indagata per estorsione e tentata estorsione: secondo l’accusa avrebbe chiesto dei soldi a famiglie italiane per fare agevolare l’arrivo di ragazzi ucraini in Italia o per la loro adozione.

A Catania sarebbero circa 150 arrivati ​​in Italia da orfanotrofi ucraini alla ricerca di una famiglia e di un posto al sicuro dalla guerra e con alcuni dei ‘genitori affidatari’ che speravano nell’adozione.

Un paio di mesi fa la decisione del tutor, nominato dal console ucraino, che ha disposto il loro rientro in patria, motivandolo per la maggior parte con motivi di studio. Alcune famiglie si sono opposte, ma per il Tribunale di Catania non c’è ‘interesse legittimo’ da parte chi ha avuto un affido, nonostante i minorenni non vogliano partire ribadendo di volere “restare in Italia per paura della guerra e della morte”.

La Procura di Catania ha fatto ricorso al Tribunale civile per risolvere il ‘conflitto’ tra i minorenni e il tutore chiedendo, e ottenendo, la nomina di un curatore speciale e bloccando il rientro dei bambini in Ucraina.