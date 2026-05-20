 Catania, il Comune sbarca su TikTok: via libera dal Consiglio
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Il progetto punta a rafforzare la comunicazione pubblica dell'Ente
palazzo degli elefanti
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CATANIA – Il Consiglio comunale di Catania ha approvato la mozione presentata dal consigliere Giovanni Magni per l’attivazione del profilo ufficiale TikTok del Comune di Catania, con l’obiettivo di innovare e rafforzare gli strumenti di comunicazione istituzionale.

La proposta nasce dalla volontà di adeguare l’ente ai cambiamenti del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, sempre più mediato dalle piattaforme digitali. Il Comune è già presente su altri social network, ma l’introduzione di TikTok punta ad ampliare la capacità di raggiungere soprattutto le fasce più giovani della popolazione.

“L’approvazione di questa mozione rappresenta un passo concreto verso una comunicazione istituzionale più moderna, accessibile e vicina ai cittadini”, si legge nella dichiarazione del consigliere Magni, che sottolinea come i social network siano ormai strumenti anche di informazione e servizio pubblico.

Giovanni Magni FdI foto fb
Giovanni Magni FdI foto fb

Secondo quanto riportato nella mozione, il nuovo canale consentirà di diffondere contenuti di pubblica utilità, aggiornamenti sui servizi comunali, informazioni sulle attività amministrative, campagne di sensibilizzazione ed eventi culturali.

“Numerose amministrazioni comunali italiane hanno già avviato esperienze simili”, si legge ancora nella proposta, che evidenzia la necessità per Catania di non restare indietro rispetto ai nuovi modelli di comunicazione.

La mozione approvata impegna ora l’amministrazione all’attivazione del profilo ufficiale, nell’ottica di una comunicazione istituzionale più diretta, semplice e partecipata.

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