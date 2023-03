Catania, il nostro sondaggio va avanti: si vota entro lunedì alle 12

Chi è il miglior candidato sindaco per il capoluogo etneo? Lo chiediamo a voi, affezionati lettori.

1' DI LETTURA

CATANIA. LiveSicilia lo propone sempre. Ad ogni tornata elettorale. E’ un modo per comprendere gli umori della gente (ovvero di coloro che materialmente escono da casa, si mettono in macchina ed arrivano al seggio elettorale) e per dissacrare soltanto un pò quel mondo della politica che, soprattutto tra gli addetti ai lavori, si perde troppo spesso appresso ad analisi strampalate, congetture e previsioni da megera.



Ma non è solo questo.

In un frangente storico che registra tassi d’astensionismo come mai in precedenza (il Partito del “non voto” resta primo per distacco), la partecipazione dei lettori è un elemento che serve anche a rivitalizzare un principio democratico del voto e delle urne che rischia seriamente di risultare credibile per poche fette di popolazione. Una “quasi democrazia per pochi”.

Questa volta, ma com’era già accaduto nelle precedenti tornate elettorali, è toccato chiamare in causa i nostri lettori in riferimento alla sindacatura di Catania dove, a due mesi esatti dal voto, il blocco dei nastri di partenza è ancora inspiegabilmente da completare.

Certo, lo chiariamo a scanso di equivoci: è anche normale che in campo siano scesi in massa i fans e le truppe cammellate di questo o di quel candidato. Ci sta e fa parte del gioco (anche se, esattamente un gioco non è).

In una Catania che prova ardentemente a ritrovare lo spirito di un tempo, è necessario e niente affatto superfluo, comprendere quale personalità e quale squadra possa riuscire in questo scatto d’orgoglio.

Il sondaggio si chiude lunedì alle ore 12. C’è ancora tempo per votare ed i nomi ed i risultati parziali sono tutti indicati.



In verità, ci sarebbe anche di parlare di programmi e di visione della città.

E questa non è affatto una storia da sottovalutare.