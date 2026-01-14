 Catania, il Premio Aquila d'oro a Palazzo degli Elefanti
Catania, il Premio Aquila d’oro a Palazzo degli Elefanti

Alle eccellenze di Sicilia
il riconoscimento
di
CATANIA – Nella sala consiliare di Palazzo degli Elefanti sabato prossimo, dalle ore 9.30, si svolgerà la nuova edizione del premio Aquila d’oro – Eccellenze di Sicilia.

Il riconoscimento, fondato dall’Associazione culturale Viva voce, celebra le personalità che, con ingegno e dedizione, sono diventate ambasciatori del valore siciliano in Italia e nel mondo.

Erio Buceti, presidente della X commissione Urbanistica, che ha voluto portare la cerimonia nella sede municipale, riconoscendone l’alto valore sociale e culturale. Ad aprire i lavori saranno il sindaco Enrico Trantino, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e il promotore Erio Buceti, dicono gli organizzatori.

L’evento è patrocinato dal comune di Catania , dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e da Confindustria di Catania.

