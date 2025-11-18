Catania, nell’auto con 35 chili di cocaina: per un valore di 7 milioni VD

Il conducente è stato arrestato dopo essere stato fermato all'imbocco della Tangenziale

CATANIA – Trentacinque chilogrammi di cocaina scoperti all’interno di un suv bloccato proprio all’ingresso della Tangenziale di Catania. L’intervento è stato dei finanzieri del Comando Provinciale di Catania che hanno individuato la vettura nell’area del casello autostradale di San Gregorio.

“Il conducente, di origine romana, è apparso da subito nervoso e ha fornito informazioni sui motivi del viaggio in Sicilia che hanno insospettito i finanzieri, tanto da indurli a effettuare una perquisizione di iniziativa dell’interessato e del veicolo”, spiegano in una nota i militari.

Scoperti numerosi panetti di sostanza stupefacente: ovvero, cocaina. Per un peso complessivo – come detto – pari a circa 35 chilogrammi. Erano nascosti all’interno di due borsoni contenenti gli effetti personali del conducente.

Il carico di droga ed il suv utilizzato per il suo trasporto sono stati sequestrati. L’uomo è stato arresto, in flagranza di reato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il narcotico, qualora messo in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio, avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre 7 milioni di euro.