Catania, torna in funzione la fontana ornamentale al Tondo Gioeni

E' stata spenta per la compromissione del sistema originario di funzionamento

CATANIA – Ha ripreso a funzionare la fontana ornamentale del Tondo Gioeni di Catania, tornata pienamente funzionante e illuminata, dopo un accurato intervento di riqualificazione curato dalla direzione comunale Manutenzioni diretta da Salvo Leonardi. L’opera, spiega in una nota il Comune, realizzata nel 2018 e rimasta spenta per alcuni mesi a causa della grave compromissione del sistema originario di funzionamento, è stata oggetto di una completa rigenerazione.

L’intervento di riqualificazione, diretto dal Rup Francesco Giuseppe Cannata Lupo è stato realizzato dalla ditta Luxor Srl di Valguarnera Caropepe.

I lavori svolti

I lavori hanno riguardato, tra l’altro, la realizzazione dell’illuminazione della parete a verde per un’estensione di circa trenta metri su entrambi i lati. L’installazione di un nuovo quadro elettrico spostato dal vano pompe interrato alla camera di controllo superiore. La fornitura e il montaggio di nuove elettropompe, la pulitura e il trattamento idrorepellente del marmo rosso Alicante della fontana.

Questo per ravvivare il colore naturale e garantire la protezione, oltre al ripristino dell’illuminazione interna ed esterna e alla sistemazione delle parti danneggiate e scollate. Completano l’intervento la pulizia della vasca di raccolta e delle camere delle pompe, con specifici trattamenti disinfettanti per garantire l’igiene e la corretta circolazione dell’acqua.