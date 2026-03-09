La decisione del sindaco Trantino

CATANIA – Il sindaco di Catania, Enrico Trantino ha disposto la chiusura in via precauzionale per oggi del plesso di via Plaia dell’istituto comprensivo Dusmet Doria per l’incendio divampato la sera del 6 marzo in un capannone abbandonato situato nei pressi dell’edificio scolastico che ha bruciato anche rifiuti abbandonati. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco.

In via precauzionale, il personale tecnico di Arpa Sicilia ha installato nelle aree limitrofe un campionatore ad alto volume per il prelievo del particolato presente in aria e la determinazione di eventuali diossine, con verifiche della durata di 24 ore. In attesa degli esiti delle analisi ambientali, l’amministrazione comunale ha ritenuto disporre la chiusura temporanea del plesso scolastico per tutelare la salute degli studenti e del personale. La misura, adottata in coordinamento con la Prefettura e tutti gli enti competenti in materia di protezione civile e sicurezza, cesserà alle 24 di oggi.